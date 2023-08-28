Третий класс пожарной опасности ожидается в ряде лесничеств Подмосковья до середины недели

Сегодня на большей части Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности, при этом в Дмитровском, Шатурском, Талдомском и Клинском лесничествах он вырастет до третьего, а в Наро-Фоминском лесничестве будет первый класс пожарной опасности.

Во вторник и среду на большей части региона прогнозируется третий класс пожарной опасности. В семи лесничествах, в том числе в Волоколамском, Истринском и Бородинском, 29 августа будет второй класс. Такая же обстановка сохранится и 30 августа. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.

Сегодня в Московской области ожидается малооблачная погода. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит около плюс двадцати одного градуса, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, когда начнется второй этап благоустройства лесопарка в Электростали.