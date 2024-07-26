Третий класс пожарной опасности ожидается завтра на всей территории Подмосковья

Безопасность
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

Завтра на всей территории Подмосковья прогнозируется третий класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Сегодня на большей части региона тоже будет действовать третий класс пожарной опасности, а в Бородинском лесничестве — первый.

В воскресенье в Бородинском лесничестве класс пожарной опасности поднимется до второго, а в Волоколамском опустится до первого, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить пожарную безопасность в подмосковных лесах.

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