Третий класс пожарной опасности ожидается завтра на всей территории Подмосковья
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Завтра на всей территории Подмосковья прогнозируется третий класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Сегодня на большей части региона тоже будет действовать третий класс пожарной опасности, а в Бородинском лесничестве — первый.
В воскресенье в Бородинском лесничестве класс пожарной опасности поднимется до второго, а в Волоколамском опустится до первого, уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить пожарную безопасность в подмосковных лесах.