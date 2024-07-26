Третий класс пожарной опасности ожидается завтра на всей территории Подмосковья

Сегодня на большей части региона тоже будет действовать третий класс пожарной опасности, а в Бородинском лесничестве — первый.

В воскресенье в Бородинском лесничестве класс пожарной опасности поднимется до второго, а в Волоколамском опустится до первого, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить пожарную безопасность в подмосковных лесах.