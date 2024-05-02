Третий класс пожарной опасности прогнозируется на большей части Подмосковья в ближайшие дни

Сегодня на большей части Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В Волоколамском лесничестве в четверг, 2 мая, прогнозируется второй класс пожарной опасности. Такая же обстановка сохранится и в ближайшие два дня, добавили в ведомстве.

Жителям региона напомнили, что при обнаружении возгорания нужно сразу же сообщить о нем на горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00 или в Систему-112 Подмосковья.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход благоустройства зоны отдыха «Южное озеро» в Черноголовке.