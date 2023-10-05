Третий класс пожарной опасности прогнозируется в лесах Подмосковья до конца недели

Сегодня на большей части Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба областного Комлесхоза.

При этом в пяти лесничествах — Бородинском, Волоколамском, Подольском, Виноградовском и «Русский лес» — класс пожарной опасности будет четвертым. В Истринском, Наро-Фоминском, Талдомском, Сергиево-Посадском и Московском учебно-опытном — второй, в Звенигородском — первый.

Точно такая же обстановка прогнозируется в пятницу и субботу, уточнили в ведомстве.

Накануне на территории лесного фонда Подмосковья потушили два пожара. Они произошли в Раменском городском округе. К тушению привлекали восемь человек и четыре единицы техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарка в Павловской Слободе.