Третий класс пожарной опасности прогнозируется в лесах Подмосковья до середины недели

Сегодня и в ближайшие два дня на большей части территории Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства.

При этом в Луховицком лесничестве в эти дни будет четвертый класс пожарной опасности, уточнили в ведомстве.

Жителям Подмосковья напомнили, что при обнаружении возгорания в лесу нужно сразу сообщить о нем на горячую линию лесной охраны или в региональную Систему-112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты региона выйдет сорок новых автобусов.