Третий класс пожарной опасности прогнозируется в лесах Подмосковья в ближайшие дни

Сегодня и в ближайшие дни на всей территории Подмосковья прогнозируется третий класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В среду в восьми лесничествах класс пожарной опасности опустится до первого. Речь идет о Талдомском, Московском учебно-опытном, Дмитровском, Волоколамском, Клинском, Истринском, Бородинском и Сергиево-Посадском лесничествах.

Жителям Подмосковья напомнили, что при обнаружении возгорания в лесу нужно сразу же сообщать о нем в Систему-112 или на горячую линию лесной охраны региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил контролировать ситуацию с лесными пожарами в регионе.