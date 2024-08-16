Третий класс пожарной опасности прогнозируется в лесах Подмосковья в выходные

Сегодня на большей части Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности, а в выходные он поднимется до третьего, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В пятницу третий класс пожарной опасности также прогнозируется в пяти лесничествах — Егорьевском, Ступинском, Шатурском, Подольском и Луховицком.

При обнаружении возгорания в лесу жителей Подмосковья призвали сразу же сообщать о нем на горячую линию лесной охраны или в Систему-112.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в Московскую область вернется теплая погода.