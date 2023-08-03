Третий класс пожарной опасности прогнозируется в Подмосковье до конца недели

Сегодня почти на всей территории Подмосковья прогнозируется третий класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.

В ведомстве уточнили, что в семи лесничествах — Виноградовском, Истринском, Луховицком, Ногинском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском и Московском учебно-опытном — в четверг будет второй класс пожарной опасности, а в Шатурском и Егорьевском — первый.

В пятницу и субботу на большей части региона также ожидается третий класс пожарной опасности. В Шатурском и Егорьевском лесничествах он поднимется до второго.

Накануне на территории Московской области не было зафиксировано ни одного природного пожара, уточнили в ведомстве.

Из-за жаркой погоды в Подмосковье усилили патрулирование лесов, особое внимание уделяется расположенным в лесничествах торфяникам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства лесопарков в регионе.