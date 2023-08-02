В Подмосковье из-за жаркой погоды усилили патрулирование торфяников
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО]
В Московской области усилили патрулирование земель лесного фонда из-за повышения класса пожарной опасности.
Особое внимание специалисты уделяют торфяникам, которые расположены на территории четырех лесничеств — Шатурского, Луховицкого, Егорьевского и Орехово-Зуевского, рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
Он напомнил, что в 2021 году в Московской области произвели обводнение торфяников на площади свыше 1,6 тысячи гектаров.
«На сегодняшний день обследование обводненных торфоразработок показало, что каналы наполнены водой. Угрозы для возникновения возгораний не выявлено», — уточнил Филимонов.
В областном Комитете лесного хозяйства, в свою очередь, напомнили, что возгорание торфяников летом 2010 года стало причиной сильного задымления в Московском регионе. После этого специалисты приняли решение об обводнении данных участков.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил ход работ по очистке Малаховского озера в городском округе Люберцы.