В Подмосковье из-за жаркой погоды усилили патрулирование торфяников

Особое внимание специалисты уделяют торфяникам, которые расположены на территории четырех лесничеств — Шатурского, Луховицкого, Егорьевского и Орехово-Зуевского, рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Он напомнил, что в 2021 году в Московской области произвели обводнение торфяников на площади свыше 1,6 тысячи гектаров.

«На сегодняшний день обследование обводненных торфоразработок показало, что каналы наполнены водой. Угрозы для возникновения возгораний не выявлено», — уточнил Филимонов.

В областном Комитете лесного хозяйства, в свою очередь, напомнили, что возгорание торфяников летом 2010 года стало причиной сильного задымления в Московском регионе. После этого специалисты приняли решение об обводнении данных участков.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил ход работ по очистке Малаховского озера в городском округе Люберцы.