Третий класс пожарной опасности прогнозируется в Подмосковье в ближайшие дни

Завтра и послезавтра на всей территории Подмосковья прогнозируется третий класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Сегодня на большей части региона тоже ожидается третий класс пожарной опасности, в четырех лесничествах он опустится до второго, уточнили в ведомстве.

Жителям Подмосковья напомнили, что в случае обнаружения природного возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем в Систему-112 или на горячую линию лесной охраны.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев навестил в больнице пострадавших во время крупного пожара во Фрязино.