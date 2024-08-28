Третий класс пожарной опасности сохранится в подмосковных лесах до конца рабочей недели

До пятницы на большей части территории Подмосковья прогнозируется третий класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

При этом в Луховицком лесничестве до конца рабочей недели сохранится четвертый класс пожарной опасности.

Накануне в регионе произошел один природный пожар. Возгорание площадью 0,1 гектара случилось в километре от города Старая Купавна. К тушению привлекали пять человек и три единицы техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в Московской области готовятся к зиме.