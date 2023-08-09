Третий класс пожарной опасности спрогнозировали на большей части Подмосковья в ближайшие дни

В ближайшие три дня на большей части Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.

Завтра в Истринском лесничестве класс пожарной опасности поднимется до четвертого, в Егорьевском и Ногинском — опустится до второго, в Дмитровском, Талдомском, Сергиево-Посадском и Московском учебно-опытном — до первого. В пятницу, 11 августа, в Бородинском, Истринском и Клинском лесничествах ожидается четвертый класс пожарной опасности.

В ведомстве уточнили, что накануне на землях лесного фонда региона не было зафиксировано ни одного пожара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об устройстве лесопарков в Подмосковье.