Тревога не смолкает: Киев, Черкассы и Полтава вновь под ударом

Воздушная тревога в Киеве в ночь на среду, 23 октября, в седьмой раз сопровождалась мощными взрывами. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Общественное».

По данным ряда других источников, взрывная волна также прокатилась по территории Черкасской области, в частности, в городе Канев. Одновременно с этим о новых взрывах заявили и в соседней Полтавской области.

Информацию о происшествии в Полтавской области подтвердил официальный представитель власти. Глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут написал об этом в своем официальном телеграм-канале, не уточняя пока деталей и возможных последствий.

Ранее сообщалось, что в Одессе зафиксирована серия взрывов.