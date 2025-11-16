Тревожные итоги одних суток: в Подмосковье пожар в здании привел к гибели людей

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Подмосковья потушили десятки пожаров, в том числе на месте серьезных ДТП. Об этом пишет REGIONS со ссылкой на официальную информацию ГУ МЧС России по Московской области.

Интенсивность работы спасателей Московской области за минувшие 24 часа оказалась крайне высокой. Согласно оперативной сводке, на тушение пожаров подразделения выезжали 26 раз. В ходе этих операций было спасено и эвакуировано 2 человека.

Наиболее трагический инцидент произошел вечером 15 ноября в Ленинском городском округе. В 21:49 поступило сообщение о возгорании в нежилом здании. Пожар, который тушили почти пять часов, потребовал привлечения 14 сотрудников и 5 единиц спецтехники. Прибывшие расчеты обнаружили сильное горение внутри объекта. Огонь удалось локализовать к 22:45 на площади в 30 квадратных метров, а полностью потушить — ночью, к 01:54. Пострадали 2 человека, и еще 2 человека погибли. Дознаватели территориального отдела надзорной деятельности выясняют точную причину возгорания, которое привело к столь печальным последствиям.

Кроме борьбы с огнем, спасатели Подмосковья 7 раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. По итогу четверо получили травмы, в одном из ДТП не обошлось без погибшего.

