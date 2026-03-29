Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Южно-Сахалинске: среди участников аварии двое детей

В областном центре Сахалина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей. В момент аварии в машинах находились семь человек, включая двух несовершеннолетних, один участник получил травмы.

ДТП произошло накануне вечером, 28 марта, в 17:52 на пересечении улицы Комсомольской и Коммунистического проспекта, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области. Там столкнулись три легковых автомобиля.

Спасатели первой пожарно-спасательной части прибыли на место происшествия уже через пять минут после вызова. Прибывшие специалисты обесточили поврежденные машины, отключив аккумуляторные батареи.

В ведомстве уточнили, что всего в автомобилях находились семь человек, среди них были двое детей. В результате столкновения пострадал один участник аварии, жертв нет. Для ликвидации последствий ДТП привлекались пять спасателей и одна единица спецтехники.

Ранее сообщалось, что на Ямале спрогнозировали ледоход и предупредили об опасности.