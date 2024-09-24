Три автомобиля столкнулись возле автобусной остановки на шоссе в Раменском

На Донинском шоссе в Раменском округе произошло крупное ДТП, там столкнулись три автомобиля, пишет Regions .

Авария случилась возле остановки общественного транспорта. По предварительным данным, машина получила серьезные повреждения.

Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что в дорожно-транспортном происшествии в Химках пострадали женщина-водитель и ее годовалый ребенок.