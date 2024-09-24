Три автомобиля столкнулись возле автобусной остановки на шоссе в Раменском
Фото: [t.me/Podslushano_Ramenskoe]
На Донинском шоссе в Раменском округе произошло крупное ДТП, там столкнулись три автомобиля, пишет Regions.
Авария случилась возле остановки общественного транспорта. По предварительным данным, машина получила серьезные повреждения.
Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что в дорожно-транспортном происшествии в Химках пострадали женщина-водитель и ее годовалый ребенок.