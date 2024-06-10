Три бойца самообороны и журналист подорвались на мине в Шебекино

Четыре человека серьезно пострадали в городе Шебекино, что расположен Белгородской области, подорвавшись на мине в понедельник, 10 июня 2024 года. Об этом сообщает в своем официальном канале глава региона Вячеслав Гладков.

По данным Гладкова, ранения получили четыре человека: речь идет о трех бойцах самообороны, а также одном сотруднике телеканала «Россия-24». Оператор был доставлен в больницу, он по-прежнему находится в тяжелом состоянии – у него осколочные ранения живота и левого плеча, пострадавшему мужчине проводят операцию.

Еще одного мужчину также госпитализировали с ранениями конечностей, а двум другим оказали медпомощь и отпустили лечиться домой. Оперативные службы продолжают работать на месте инцидента.