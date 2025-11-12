«Три часа ожидания»: пассажиры не долетели до Омска из-за экстренной посадки

Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс по маршруту Москва-Омск, совершил экстренную посадку в другом городе. Об этом сообщило информационное издание «Новый Омск».

Согласно опубликованной информации, пассажирский борт вылетел из Москвы в ночь на 12 ноября. По расписанию, самолет должен был прибыть в пункт назначения в 6:05 мск, однако из-за необходимости совершить вынужденную посадку в тюменском аэропорту рейс задержался на три часа.

Инцидент привел к цепочке нарушений расписания. Обратный борт из Омска в Москву также вылетел со значительной задержкой, поскольку воздушное судно не смогло прибыть в конечный пункт вовремя для подготовки к следующему вылету. Причина, по которой экипаж принял решение о необходимости экстренной посадки, не уточняется.

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса Уфа — Салехард застряли в аэропорту на пять часов из-за тумана и угрозы БПЛА.