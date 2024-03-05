Три человека погибли при ДТП с грузовиком под Самарой

В Волжском районе Самарской области столкнулись грузовик и легковушка. Это привело к смерти троих человек, еще четверо получили травмы. Об этом рассказали РИА Новости .

Легковой автомобиль Opel Zafira въехал в Самарскую область со стороны Казахстана. На территории Волжского района он выскочил на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Инцидент произошел на 55-м километре автотрассы Самара – Большая Черниговка, неподалеку от села Подъем-Михайловка.

«Opel Zafira ехал из Казахстана с иностранными гражданами, вез рабочих. Три трупа, четыре пострадавших. Все мужчины», - сообщили журналистам правоохранители.

На месте происшествия сейчас работает районная прокуратура. Ее представители проверят, насколько в данном случае исполнялось законодательство и определят, каким будет прокурорское реагирование.

Ранее СМИ сообщали о ДТП в Кашире. В нем также погибли три человека. Умерли водитель и два пассажира легкового автомобиля, в который врезался внедорожник, выскочивший на встречную полосу. Еще один человек получил травмы и попал в больницу.