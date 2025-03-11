Три человека погибли при крушении санитарного вертолета в США

Авиакатастрофа произошла около Натчезского тракта в округе Мэдисон.

По словам представителя управления шерифа округа, вертолет упал в лесном массиве.

Ранее сообщалось о том, что cамолет Beechcraft Bonanza вылетел из аэропорта Ланкастера, Пенсильвания, в воскресенье, 9 марта, в 15:26 по местному времени (в 22:26 по московскому). Недалеко от аэропорта, в поселке Манхейм, борт Beechcraft Bonanza потерпел крушение и упал на парковку рядом с трехэтажным домом престарелых, после чего загорелся.