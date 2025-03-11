Три человека погибли при крушении санитарного вертолета в США
В США потерпел крушение вертолет медицинского центра в Миссисипи
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В штате Миссисипи потерпел крушение санитарный вертолет медицинского центра при Университете Миссисипи. Находившиеся на борту два пассажира и пилот погибли, сообщает местный филиал телеканала CBS.
Авиакатастрофа произошла около Натчезского тракта в округе Мэдисон.
По словам представителя управления шерифа округа, вертолет упал в лесном массиве.
Ранее сообщалось о том, что cамолет Beechcraft Bonanza вылетел из аэропорта Ланкастера, Пенсильвания, в воскресенье, 9 марта, в 15:26 по местному времени (в 22:26 по московскому). Недалеко от аэропорта, в поселке Манхейм, борт Beechcraft Bonanza потерпел крушение и упал на парковку рядом с трехэтажным домом престарелых, после чего загорелся.