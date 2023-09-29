Три человека погибли в ДТП с участием лосей в Подмосковье с начала года

Пятнадцать наездов на лосей произошло в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что в таких ДТП погибли три человека, еще семнадцать получили различные травмы. Наезды на лосей произошли на дорогах тринадцати городских округов, в том числе в Шаховской, Истре, Дмитрове, Волоколамске, Серпухове, Клину, Чехове, Талдоме и Пушкино.

«Отметим, что большая часть аварий произошла ночью — преимущественно после девяти часов вечера, несколько случаев были зафиксированы около трех и четырех (часов. — прим. ред.) утра», — говорится в сообщении.

В Подмосковье в настоящее время продолжается миграция лосей. Повышенная активность этих животных продлится до октября. На дороги они в основном выходят после заката и в предрассветное время. Водителей региона призвали соблюдать простые правила безопасности, в частности, снижать скорость в зоне действия знака «Дикие животные».

В Минтрансе Московской области пояснили, что лоси имеют непредсказуемый характер. Они могут несколько минут смотреть на приближающиеся фары автомобиля, но при этом либо не двигаться, либо резко броситься под колеса. Автомобилистам рекомендовали в таких случаях снижать скорость до минимума.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье откроют двадцать новых дорожных объектов.