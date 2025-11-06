Три человека погибли: в Якутске пожарные тушат жилой дом

В Якутске произошло ЧП. Там из-за возгорания, которое возникло в двухэтажном жилом доме, погибло три человека. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по Республике Якутия. Согласно ей инцидент произошел на улице Халтурина в Якутске.

«Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме. Огонь охватил первый этаж. В ходе разведки огнеборцами были найдены трое погибших и один пострадавший», — указали журналистам.

Сейчас личности погибших пытаются установить. В ликвидации пожара задействованы 54 человека, их усилия подкреплены 13 единицами техники.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Сургуте погибли семь человек, трое из них дети. В садоводческом товариществе вспыхнул двухэтажный дом, пожарные прибыли на место ЧП всего через несколько минут после вызова. Дом уже был полностью охвачен пламенем, произошло обрушение крыши и межчердачного перекрытия.