Три человека погибли в смертельном столкновении трех автомашин на Алтае

Трое погибших и трое травмированных – таков итог дорожно-транспортного происшествия, которое случилось неподалеку от города Змеиногорска. Об этом сообщил ТАСС .

Автомобиль Toyota Corona Premio двигался по трассе со стороны Змеиногорска. Уже в районе села Староалейское он выскочил на встречную полосу, где столкнулся с двигавшейся ему навстречу машиной Toyota Camry. После удара одно из транспортных средств отлетело и врезалось дополнительно еще в одну Тойоту, ехавшую по трассе.

«В результате ДТП погибли три человека и три получили травмы различной степени тяжести», - заявили по этому поводу правоохранители.

Сотрудники Госавтоинспекции уже работают на месте и выясняют все обстоятельства смертельной аварии.

Ранее суд отправил в колонию жителя Новосибирска, который стал виновником ДТП с тремя погибшими. Мужчина сел за руль пьяным, и устроил автокатастрофу, выскочив на встречную полосу. После этого он еще и скрылся с места происшествия.