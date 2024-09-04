Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы Дмитрия Храпача, командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ, за его приказы о нанесении ракетных ударов по воинским частям в Белгородской области, сообщило РИА Новости.

«Суд назначил Храпачу наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказали в суде.

Кроме того, суд постановил взыскать с него 4 млн руб. в качестве компенсации за причиненный ущерб.

По данным обвинения, Храпач, действуя в составе организованной группы, отдавал приказы о ракетных ударах по местам расположения воинских частей в Белгородской области с целью устрашения населения и дестабилизации органов власти.

Эти части не участвовали в СВО на Украине. В материалах дела упоминаются четыре таких атаки, которые привели к гибели и ранениям людей, а также к материальному ущербу Министерству обороны РФ.

В апреле Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал Храпача по делу об убийствах, совершенных общеопасным способом группой лиц по политическим, расовым или иным мотивам ненависти.

Верховный суд ДНР также заочно приговорил его к пожизненному заключению за организацию убийства сотрудника военного следственного управления СК РФ Евгения Рыбакова, погибшего в результате обстрела гостиницы в Донецке согласно приказу Храпача.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель устроил дебош на АЗС в Подмосковье.