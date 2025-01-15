Три человека получили ранения в результате атаки БПЛА в Новой Каховке
При ударе дрона ВСУ по автомойке в Новой Каховке пострадали три человека
Фото: [flickr.com]
В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомойку в Новой Каховке, расположенной в Херсонской области, три человека получили ранения. Об этом сообщил Виталий Гура, глава городского округа, в своем телеграм-канале.
По информации Гуры, все трое пострадавших быстро были доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь.
Он также добавил, что в результате падения осколков беспилотника были повреждены автомобили, которые находились на территории автомойки.
Ранее сообщалось, что силы ПВО ВС РФ за ночь ликвидировали над Россией три украинских БПЛА.