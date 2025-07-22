Обломки сбитого украинского дрона со взрывчаткой упали у кинопарка «Москино»

Сбитый украинский беспилотник, начиненный взрывчаткой и поражающими элементами, упал вблизи кинопарка «Москино» в Новой Москве. Часть обломков обнаружили в зоопарке «Планета обезьян», из-за чего пришлось эвакуировать людей и вызывать саперов. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

В Краснопахорском районе Новой Москвы зафиксировано падение сбитого беспилотника ВСУ. Дрон был оснащен пластиковой взрывчаткой, облепленной шариками от подшипников — такая конструкция увеличивает поражающий эффект при детонации.

Один из фрагментов БПЛА нашли на территории зоопарка «Планета обезьян», расположенного всего в 500 метрах от съемочной площадки кинопарка «Москино». Персонал оперативно эвакуировал посетителей и вызвал саперов для осмотра территории. Представители «Москино» заявили, что обломки упали за забором и не повредили декорации.

Ранее российские военные предупредили о новых попытках прорыва ВСУ на территорию РФ.