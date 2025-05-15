Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на село в Брянской области

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дронов-камикадзе село Каменский Хутор в Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате атаки три человека получили ранения — двое мужчин и женщина. Их доставили в больницу. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь, отметил глава Брянской области.

Богомаз призвал жителей соблюдать максимальную бдительность и осторожность.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 14 мая российские средства противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников самолетного типа, принадлежащих Украине.