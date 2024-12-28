Три человека пострадали при аварии в котельной жилого дома в Самаре

В Куйбышевском районе Самары произошел взрыв котельной, расположенной на первом этаже многоквартирного дома, что привело к обрушению стен в соседних квартирах. В результате разрушено шесть квартир, а также пострадали три человека — двое взрослых и ребенок, которые сейчас находятся под наблюдением врачей, сообщил телеграм-канал Readovka.

В помещении котельной выбило железную решетку на окне, а также были разрушены стекла. Внутри все завалено обломками от стен, потолка и оборудования.

Региональные прокуратура и Следственный комитет России начали доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. На месте работают спасательные службы, представители администрации и районный прокурор.

Согласно данным Единой дежурно-диспетчерской службы Самары, 28 декабря в Куйбышевском районе, по адресу: улица Данилевского, 1А, произошел инцидент из-за повреждения электрического котла, что привело к разрушению перегородки.

Глава района Георгий Выводцев находится на месте происшествия. Открыты два временных пункта размещения для жильцов в близлежащих школах. Транспорт организован.

В мэрии сообщили, что совместно с управляющей компанией решают вопрос установки нового электрического котла для быстрого восстановления отопления. Жителям, нуждающимся в временном размещении, оказывается помощь в транспортировке вещей.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, ставящих под угрозу безопасность жизни и здоровья граждан, в связи с аварией в котельной.

Ранее сообщалось, что в трех районах Самары коммунальная авария привела к тому, что порядка 900 многоэтажных домов остались без отопления.