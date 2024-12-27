Сотни жилых домов остались без отопления в Самаре из-за аварии на теплотрассе

В трех районах Самары коммунальная авария привела к тому, что порядка 900 многоэтажных домов остались без отопления. Данные об этом появились в телеграм-канале прокуратуры Самарской области.

В Самаре произошла авария на теплотрассе в Корсунском переулке. Из-за этого прекратилась подача тепла в сотни зданий.

«В результате в Кировском, Промышленном и Советском районах города без отопления остаются жители около 900 многоквартирных домов, образовательные и медицинские учреждения», — говорится в микроблоге.

Компания «Т-плюс» ведет устранение повреждений тепломагистрали, прокуратура города взяла под свой контроль устранение неполадок. Она будет заниматься этим вплоть до подачи отопления во все здания. Уже организована проверка со стороны правоохранителей, они оценят действия, которые привели к аварийной ситуации. Представители городской администрации также контролируют все этапы восстановительных работ.

Ранее сообщалось о схожей ситуации в Ростове-на-Дону. Там из-за выявленного дефекта на тепломагистрали без отопления остались 25 многоквартирных домов.