Три человека пострадали при наезде автомобиля на остановку в Подмосковье

На трассе «Волга» в Подмосковье «Газель» столкнулась с иномаркой, из-за чего последняя наехала на остановку общественного транспорта.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, в результате пострадали три человека, которые стояли на остановке.

Авария произошла сегодня около восьми часов утра на шестьдесят седьмом километре трассы. Пострадавших доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии микроавтобус с туристами из Подмосковья столкнулся с фурой.