Врачи рассказали о состоянии туристов из Подмосковья, пострадавших в ДТП в Северной Осетии

Пострадавшие в ДТП с грузовиком в Северной Осетии туристы из Подмосковья были доставлены в Ирафскую центральную районную больницу, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Всего было госпитализировано одиннадцать человек. Троих направили в Республиканскую клиническую больницу, еще одного — в Клиническую больницу скорой медицинской помощи, уточнили в ведомстве.

У всех пострадавших травмы различной степени тяжести. Также в ДТП пострадал ребенок 2011 года рождения, у него сотрясение головного мозга. Несовершеннолетнего доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

В Минздраве Северной Осетии уточнили, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, угроза жизни отсутствует.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с туристами из Московской области столкнулся с фурой на въезде в село Чикола в Северной Осетии.