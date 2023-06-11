Три человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Королеве

В многоэтажном жилом доме на улице Исаева в подмосковном Королеве произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, возгорание случилось ночью в квартире на пятнадцатом этаже. О пожаре на Центральный пункт пожарной связи Королевского МПСГ сообщил один из очевидцев.

К моменту прибытия спасателей на кухне квартиры полыхали мебель и личные вещи жильцов. Спустя полчаса возгорание было локализовано на площади десять квадратных метров. Еще через четырнадцать минут было ликвидировано открытое горение.

В результате пожара пострадали три человека, уточнили в МЧС. К тушению привлекали почти тридцать человек и более десяти единиц техники.

Ранее сообщалось, что на трассе в Московской области сгорел автобус, следовавший по маршруту Волгоград — Москва.