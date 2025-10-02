Три человека пострадали: в Дагестане устроили перестрелку возле школы

Тремя ранеными закончилась перестрелка в Дагестане. Она произошла возле школы в селе Унцукуль. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от заместителя главы Унцукульского района Магомеда Газматова. По его словам, стрельбу возле школы в селе устроили взрослые.

«Пострадали трое. К школе произошедшее не имеет отношения», — указал он журналистам.

Чуть позже появились данные, что все трое раненых были отправлены в больницу. Никаких подробностей инцидента пока не приводится.

Ранее сообщалось о перестрелке в Санкт-Петербурге. Там произошел конфликт между местным жителем и тремя неизвестными. Один из злоумышленников применил травматическое оружие, открыв огонь по своему оппоненту. В ответ на это потерпевший также воспользовался травматическим пистолетом.