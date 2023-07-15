Три человека пострадали в массовом ДТП в подмосковном Одинцово

Сотрудники полиции в настоящее время разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Одинцовском городском округе.

Ранее днем на 19-м километре трассы М-1 «Беларусь» по направлению движения в сторону города Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. Известно, что водитель, управляя грузовым автомобилем марки «Скания», из-за технической неисправности совершил наезд на 15 машин, двигавшихся в попутном направлении.

Отмечается, что в результате происшествия три человека с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение затруднено.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в сбыте наркотиков