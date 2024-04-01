Три человека пострадали в Новосибирске из-за столкновения трамвая и троллейбуса

Трамвай врезался в троллейбус, наполненный пассажирами. Трех человек пришлось отправить в больницу. Об этом сообщил ТАСС .

ДТП произошло на перекрестке. Там столкнулись два транспортных средства.

«Водитель, управляя трамваем, двигался по Вертковской улице и в пути следования при пересечении улицы Станиславского столкнулся с троллейбусом», - указали представители городской ГАИ.

После удара троллейбус изменил траекторию движения и зацепил легковую машину. В нем пострадали три пассажира. Прибывшие на место машины скорой помощи доставили их в медицинские учреждения. Сейчас представители экстренных служб стараются расчистить место происшествия для беспрепятственного движения машин.

Ранее сообщалось, что во время аварии на трассе «Крым» в Подмосковье пострадало 3 человека. Там столкнулись грузовой автомобиль и семь легковушек.