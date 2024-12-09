Три человека пропали в Подмосковье после взрыва на складе

В подмосковном Пушкино произошел взрыв в производственно-складском помещении. Под завалами могут находиться трое сотрудников предприятия. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты сослались на информацию, полученную от пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. ЧП произошло в поселке Лесной, который входит в территорию городского округа Пушкино. Склад располагался на улице Центральной. Там произошел взрыв, после чего часть здания обрушилась.

«Произошло обрушение части стен и перекрытия. Со слов очевидцев, внутри могут находиться три человека», — указали представители МЧС.

Вспыхнувший после взрыва пожар удалось быстро локализовать на площади в 7 кв. м. Сейчас в его тушении принимают участие 24 человека при поддержке семи единиц техники.

По итогам взрыва уже возбуждено уголовное дело. Сотрудники Следственного комитета приступят к осмотру территории после окончательной ликвидации возгорания и разбора завалов на месте ЧП.