Три человека ранены: ВСУ второй раз за утро атаковали Белгород

На Белгород совершена уже вторая за утро 14 августа атака ВСУ. В результате трое жителей города ранены, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По утверждению губернатора, еще один украинский беспилотник атаковал Белгород. В результате загорелся автомобиль, который успели вовремя потушить. Ранения получили три человека.

«Мужчину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу», — указал Гладков.

Третий пострадавший получил баротравму и осколочное ранение ноги. Его также госпитализировали. Это уже вторая атака за утро, до этого удар был нанесен по зданию правительства Белгородской области.

Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на среду, 13 августа, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 46 дронов неприятеля. Больше всего, 15 беспилотников, было сбито над Брянской областью. Над Волгоградской областью сбили 11 БПЛА.