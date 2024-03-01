Три деревни в Курской области остались без света в результате атаки украинского беспилотника

Атака неприятельского дрона на Курскую область нарушила энергоснабжение сразу в трех населенных пунктах. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор Курской области заявил, что налет беспилотного летательного аппарата привел к последствиям. Была повреждена линия электропередач.

«В результате прилета беспилотника со стороны Украины в населенных пунктах Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района нет света», - написал он.

Он добавил, что вскоре на поврежденном участке электросети начнутся восстановительные работы. Их предпримут сразу, как только это позволит оперативная обстановка.

Ранее Старовойт сообщал, что средствам ПВО удалось отбить попытку налета на регион. Военные сбили дрон, пытавшийся атаковать российскую территорию.