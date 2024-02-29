Минобороны РФ: силы ПВО сбили над Курской областью украинский беспилотник

Министерство обороны РФ сообщило, что над Курской областью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник. Об этом ведомство сообщило 29 февраля. Вражеский дрон был уничтожен ночью.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ. Часто под удар попадают приграничные территории России — Белгородская, Курская и Брянская области. В этих регионах, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

24 февраля украинские военные пытались атаковать Тульскую область. За ночь в регионе сбили три беспилотника. 23 февраля два беспилотника уничтожили в небе над Курской областью.

28 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Гордеевка, расположенное на границе с Украиной. В результате — был поврежден частный дом и автомобиль.

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