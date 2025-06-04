Три гражданина Украины получили длительные сроки за теракты в Запорожье

По информации, предоставленной областным управлением ФСБ, три гражданина Украины были осуждены на сроки от 20 лет до пожизненного заключения за организацию террористической деятельности в Запорожской области.

В ходе расследования оперативники ФСБ выяснили, что украинцы, а именно Артем Андреевич Мурдид, 1993 года рождения, Анна Владимировна Мурдид, 1974 года рождения, и Анна Петровна Вошкодер, 1997 года рождения, стали участниками террористической группы, созданной при поддержке украинских спецслужб.

Действуя по инструкциям своих координаторов, они осуществляли слежку за потенциальными целями для терактов, занимались транспортировкой и хранением взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

С использованием этих устройств ими были совершены покушения на представителей военно-гражданской администрации Запорожской области и осуществлен террористический акт против объекта транспортной инфраструктуры в регионе.

Согласно сообщению УФСБ по Запорожской области, Артем Мурдид был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима и выплате штрафа в размере 900 тыс. руб., Анна Мурдид получила 22 года лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в 600 тыс. руб., а Анне Вошкодер назначено наказание в виде 20 лет заключения в колонии общего режима и штрафа в 550 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что участника СВО из Италии нарекли «российским террористом» и пригрозили сроком.