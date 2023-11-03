Три грузовика столкнулись на трассе под Солнечногорском

На трассе под Солнечногорском произошло ДТП с участием трех большегрузов, сообщило сетевое издание «Сенеж» .

Грузовики, включая два автовоза, столкнулись на дороге между деревнями Есипово и Пешки. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Как уточнил телеканал "360" со ссылкой на Госавтоинспекцию Московской области, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель одной из фур.

По словам очевидцев, из-за аварии на Ленинградском шоссе образовался затор длинной свыше двадцати километров. Водители ищут пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Шатуре иномарка выехала на железнодорожные пути и врезалась в рельсовый автобус.