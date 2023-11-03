Три грузовика столкнулись на трассе под Солнечногорском
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На трассе под Солнечногорском произошло ДТП с участием трех большегрузов, сообщило сетевое издание «Сенеж».
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