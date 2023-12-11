Три консультанта подмосковных Министерств попались на взятничестве

Два консультанта отдела Министерства соцразвития и одна консультант отдела Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья попались на взятках. Об этом сообщили в МК со ссылкой на ГСУ СКР по Московской области.

Выяснилось, что чиновники брали с иностранных предпринимателей взятки за оформление рабочих на фабрики без должной проверки. При этом подношения делали китайцы, вьетнамцы.

Одна бумажка стоила двенадцать тысяч рублей, а поскольку рабочих рук требовалось немало, то за раз оформлялось до 350 разрешений. Всего по данному делу проходит одиннадцать человек — и те, кто давал взятки, и те, кто брал их.

Ранее стало известно, что в Подмосковье девушка подожгла дом вместе с родителями.