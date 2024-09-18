Три лесных пожара потушили в Павловском Посаде за день
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области]
В Павловском Посаде накануне произошло сразу три лесных пожара, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Первое возгорание случилось в километре от поселка Мехлесхоза, еще два очага возгорания обнаружили в километре от деревни Дергаево и в пяти километрах от села Часовня.
Все три пожара были низовыми и произошли по вине человека. Возгорания ликвидировали в день обнаружения. В настоящее время устанавливаются подозреваемые в поджоге.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев перечислил округа с повышенным риском подтоплений.