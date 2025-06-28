В Приморье разбился легкомоторный самолет, его пилот погиб

В Приморском крае произошло ЧП, там мужчина погиб после падения легкомоторного самолета. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Дальневосточная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел неподалеку от аэродрома Новонежино. Там утром субботы, 28 июня, рухнул на землю самолет ЗЛИН-142. Его пилот, 55-летний мужчина, погиб.

«По предварительной информации, собственник данного летательного аппарата передал его погибшему для отработки навыков пилотирования», — указал микроблог.

Прокуратура уже начала проводить проверку по этому случаю. Ей предстоит выяснить, насколько точно выполнялись предписанные законом требования. Для проведения необходимых работ к месту ЧП уже выехал Вадим Исаев, заместитель транспортного прокурора Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что в Португалии самолет, перевозивший пассажиров на Мадейру, был вынужден дважды прервать заход на посадку из-за мощных порывов ветра. Это было снято на видео. Кадры демонстрируют, как воздушное судно опасно кренится из стороны в сторону. Некоторые пользователи Сети выразили страх перед посещением острова из-за увиденного, а некоторые даже приняли решение отменить свою запланированную поездку на Мадейру.