Три подмосковных аттракциона не прошли проверку Гостехнадзора

Специалисты Гостехнадзора проверили за неделю двадцать восемь аттракционов в Подмосковье.

Три технических развлекательных средства не соответствовали требованиям безопасности, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Речь идет о батутном комплексе к КТЦ «Дружба» в Чехове, а также аттракционах в парке культуры и отдыха «Малыш» в Одинцово и на проспекте Космонавтов в Королеве.

Как объяснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, данные технические средства эксплуатировались с истекающей датой оценки технического состояния. Собственникам аттракционов объявили соответствующие предостережения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе благоустроят около ста объектов.