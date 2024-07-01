Три подмосковных аттракциона не прошли проверку Гостехнадзора
Фото: [пресс-служба министерства экологии и природопользования МО]
Специалисты Гостехнадзора проверили за неделю двадцать восемь аттракционов в Подмосковье.
Три технических развлекательных средства не соответствовали требованиям безопасности, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Речь идет о батутном комплексе к КТЦ «Дружба» в Чехове, а также аттракционах в парке культуры и отдыха «Малыш» в Одинцово и на проспекте Космонавтов в Королеве.
Как объяснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, данные технические средства эксплуатировались с истекающей датой оценки технического состояния. Собственникам аттракционов объявили соответствующие предостережения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе благоустроят около ста объектов.