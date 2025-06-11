Три ребенка получили травмы в результате атаки ВСУ на Марьино

В поселке Марьино Рыльского района вечером 10 июня произошла атака с использованием вражеских беспилотных летательных аппаратов. В результате инцидента пострадали трое несовершеннолетних, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

У 7-летней девочки диагностированы минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ранение лица осколками, а также ушиб колена правой ноги. 9-летний мальчик получил травму ноги и мизинца на правой руке, 13-летний подросток — ушибы мягких тканей ног.

Сразу после происшествия детям была оказана медицинская помощь, после чего они были направлены в Курскую областную клиническую больницу. По словам Хинштейна, их жизням и здоровью ничто не угрожает.

Вследствие атаки также зафиксированы повреждения остекления в Марьинском Доме культуры, полное разрушение спортивного зала, ущерб трем квартирам и остеклению санатория «Марьино». Кроме того, выбиты оконные стекла в одном частном жилом доме и здании начальной школы.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Рыльска со стороны ВСУ погиб мужчина.