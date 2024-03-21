Три серии взрывов прозвучали сегодня утром в Киеве

На протяжении сегодняшнего утра жители украинской столицы трижды слышали сильные взрывы. Об этом сообщили средства массовой информации Украины.

Воздушная тревога в Киеве сегодня была объявлена в 04.21. Вслед за этим горожане стали слышать взрывы, их прозвучало несколько штук. Об этом сообщило телевидение «Общественное в своем телеграм-канале.

«В Киеве слышны взрывы», - было написано в уведомлении.

Немного позже целый ряд СМИ заявили о еще двух сериях, которые гремели в разных районах украинской столицы. Никаких подробностей воздушного удара не приводится.

Ранее украинские власти разъяснили слова Макрона о необходимости отправки военных НАТО на Украину. По утверждению главы внешнеполитического ведомства Кулебы, речь идет исключительно об инструкторах, которые будут тренировать ВСУ прямо на территории страны.