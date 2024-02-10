Три украинских беспилотника были перехвачены прошедшей ночью в Брянской области

Российская ПВО сумела засечь и перехватить три беспилотных летательных аппарата, которые пытались нанести удары по территории Брянской области. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ, чьи слова привел ТАСС .

Это ведомство заявило, что за прошедшую ночь беспилотники самолетного типа трижды пытались проникнуть в регион, но противовоздушная оборона была начеку и не позволила им этого сделать.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», - указали военные.

Брянская область, как и другие приграничные регионы, практически ежедневно подвергается налетам со стороны Украины. Так в ночь на 9 февраля над ней было сбито пять неприятельских дронов.