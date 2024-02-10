Три украинских беспилотника были перехвачены прошедшей ночью в Брянской области
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Российская ПВО сумела засечь и перехватить три беспилотных летательных аппарата, которые пытались нанести удары по территории Брянской области. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ, чьи слова привел ТАСС.
Это ведомство заявило, что за прошедшую ночь беспилотники самолетного типа трижды пытались проникнуть в регион, но противовоздушная оборона была начеку и не позволила им этого сделать.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», - указали военные.
Брянская область, как и другие приграничные регионы, практически ежедневно подвергается налетам со стороны Украины. Так в ночь на 9 февраля над ней было сбито пять неприятельских дронов.