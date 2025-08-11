Три взрыва услышали жители Дзержинска Нижегородской области на фоне воздушной тревоги

От трех до пяти взрывов услышали жители Дзержинска. В то же время в Нижегородской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Очевидцы свидетельствуют, что взрывы в Дзержинске начали греметь в 05.10 утра в понедельник, 11 августа. Еще до этого в Нижегородском аэропорту был введен в действие план «Ковер», гавань прекратила принимать на посадку и выпускать воздушные суда.

«Было слышно от трех до пяти взрывов. Также о них сообщают жители соседнего посёлка Петряевка», — указал микроблог.

В то же время власти Дзержинска либо Нижегородской области никак не комментировали ситуацию в городе.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве нескольких регионов Российской Федерации. Это произошло всего за 2,5 часа днем 10 августа.