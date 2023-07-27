Синоптики рассказали о погоде в Подмосковье в четверг

В четверг, 27 июля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни, гроза и град.

Температура воздуха в Московской области составит от двадцати пяти до тридцати градусов тепла, в Москве — от двадцати шести до двадцати восьми градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер прогнозируется южного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. При грозе порывы могут достигать двадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит 741 миллиметр ртутного столба.

Неблагоприятные погодные условия в Подмосковье сохранятся до конца суток, предупредили в областном главке МЧС. По прогнозам Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильный дождь с грозой и градом ожидается в регионе в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что на некоторых станциях МЖД из-за ливня подтопило пешеходные тоннели. Последствия непогоды были оперативно устранены и не повлияли на график движения поездов.